Na festivalu Igraj se z mano bodo dokazali enakost vseh v igri

Ljubljana, 23. maja - Danes se začenja že 11. mednarodni festival Igraj se z mano, katerega namen je enakovredna vključitev otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in tistih brez njih v družbo, je za STA pojasnila koordinatorka za marketing festivala Blanka Delalut. Na Kongresnem trgu bodo preko druženja udeleženci dogodka dokazali, da so v igri vsi enaki.