ZN: Iz zahodnega Mosula v zadnjih treh mesecih zbežalo 500.000 ljudi

Mosul, 18. maja - Iz zahodnega Mosula, kjer še vedno potekajo spopadi med iraško vojsko in skrajno skupino Islamska država (IS), je v zadnjih treh mesecih zbežalo pol milijona Iračanov. Zaradi silovitih spopadov se namreč vedno več ljudi odloči za beg iz mesta, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočili Združeni narodi.