Celjski atletski vikend tudi s slovenskimi rekorderji

Celje, 18. maja - V soboto in nedeljo, 20. in 21. maja, bo v Celju ekipno atletsko državno prvenstvo, na katerem bodo novo sezono tekmovalno začeli številni najboljši slovenski predstavniki kraljice športov, med 219 prijavljenimi atleti in 174 atletinjami pa so tudi slovenski rekorderji Tina Šutej, Robert Renner, Luka Janežič, Martina Ratej in Maruša Mišmaš.