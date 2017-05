Številna društva s pozivom državnemu zboru k notifikaciji avstrijske državne pogodbe

Ljubljana, 18. maja - Številna pravna, kulturna in politična društva so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pozvala državni zbor k notifikaciji avstrijske državne pogodbe. Poziv je doslej več kot 300 posameznikov in 16 društev. Gre za že drugi poziv državnemu zboru. Prva sopodpisnika poziva iz leta 2015 sta bila pravnika Ivan Kristan in France Bučar.