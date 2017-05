Podpisali pismo podpore za vpis Poti miru na Unescov seznam

Tolmin, 18. maja - Ob robu današnje seje sveta severnoprimorske regije so župani severnoprimorskih in nekaterih drugih občin ter Slovenskih železnic podpisali pismo podpore in sodelovanja pri pripravi serijske nominacije za vpis Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne na UNESCO seznam svetovne dediščine.