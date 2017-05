Višje sodišče: Zadeva Istrabenz po pravni in dejanski plati zahtevnejša

Ljubljana, 18. maja - Višje sodišče v Ljubljani več kot mesec dni po javni obravnavi pritožb na prvostopenjsko sodbo v zadevi Istrabenz še ni sprejelo končne odločitve. Mesec dni pred zastaranjem zadeve so sporočili, da je zadeva "po pravni in dejanski plati zahtevnejša in vsekakor odstopa od običajne kazenske zadeve". Zato tudi ne morejo napovedati, kdaj bo končana.