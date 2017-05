Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v javni razpravi

Ljubljana, 18. maja - Predlog strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, s katero želijo okrepiti učinkovitost nevladnih organizacij pri odzivanju na družbene izzive in potrebe, je od danes v javni razpravi. Rok za predloge in pripombe je 14. julij, je ministrstvo za javno upravo zapisalo na spletni strani.