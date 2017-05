Objavljen opozorilni seznam tujerodnih vrst

Ljubljana, 20. maja - Skupina Life Artemis je objavila opozorilni seznam tujerodnih vrst, ki še niso prisotne v Sloveniji, a je njihov pojav pričakovati v prihodnjem obdobju. Te vrste so se v drugih državah že izkazale za invazivne, zato predvidevajo, da so lahko invazivne tudi pri nas. Na seznamu je 12 vrst gliv, 51 vrst rastlin, 13 vrst žuželk in sedem vrst sesalcev.