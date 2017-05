V Metliki se začenja osrednji del Vinske vigredi

Metlika, 19. maja - V Metliki se danes popoldne začenja osrednji del 35. Vinske vigredi, največje tradicionalne turistično-vinarske in kulturno-etnološke prireditve v Beli krajini. Prireditelji pričakujejo, da bo do nedelje metliško mestno jedro in prireditve Vinske vigredi obiskalo do približno 20.000 obiskovalcev z vseh koncev Slovenije in iz sosednje Hrvaške.