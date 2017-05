Ljubljanska borza obarvana rdeče

Ljubljana, 18. maja - Tečaji delnic na ljubljanski borzi so se v dopoldanskem delu trgovanja obarvali rdeče. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je bil ob 11.15 pri 777,14 točke, kar je 0,83 odstotka manj kot v sredo. Največji padec so beležile delnice Gorenja, ki so izgubile več kot pet odstotkov vrednosti.