Umrl je pevec Chris Cornell, član skupin Soundgarden in Audioslave

Los Angeles, 18. maja - Nenadno je v starosti 52 let umrl nekdanji pevec skupin Soundgarden in Audioslave Chris Cornell, ki je veljal za enega začetnikov grungea. Vzrok smrti še ni znan, poročajo tiskovne agencije. Med največje hite skupine Soundgarden, pri kateri je bil Cornell pevec, tekstopisec in ritemkitarist, je pesem Black Hole Sun.