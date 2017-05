Napetosti med ZDA in Turčijo glede sirskih Kurdov se povečujejo

Washington, 18. maja - Napetosti med ZDA in Turčijo glede sirskih Kurdov so se danes še povečale. Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je pozval k odstavitvi posebnega odposlanca ZDA v koaliciji proti skrajni Islamski državi (IS) Bretta McGurka, ker naj bi podpiral kurdske milice, poročajo tuje tiskovne agencije.