Skupina SRČ predstavlja svoj predlog zakona o javnem interesu za kulturo

Ljubljana, 19. maja - Skupina SRČ, v kateri so Vesna Čopič, Mitja Rotovnik in Borut Smrekar, je po devetih letih pripravila svoj predlog zakona o javnem interesu za kulturo. Ta je javnosti na vpogled na spletni strani časnika Delo. Kot je za STA povedal Rotovnik, so v SRČ ves čas opozarjali na prepotrebne spremembe aktualnega kulturnega modela, a so ostali neuslišani.