Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 20. maja - Pri založbi ZRC so v 4. zbranem delu Zofke Kveder izdali romana Nada in Njeno življenje ter kratko prozo, pri založbi Litera pa fotografsko monografijo Bojana Golčarja z upodobitvami Maribora Usedline in sledovi. Založba VBZ je izdala delo Frederica Grosa Filozofija hoje, založba Miš pa slikanico Jureta Jakoba in Anje Jerčič Jakob Skrivni gozd.