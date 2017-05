V Dupleku mogoče tudi deskati in smučati na vodi

Duplek, 20. maja - Potem ko so se v Dupleku lani razveselili novega adrenalinskega parka, imajo tam odslej tudi možnost deskanja in smučanja na vodi. Wake Park Dooplek s krožno vlečnico za deskanje in smučanje na vodi so uredili v dupleški gramoznici in že sprejema obiskovalce, uradno odprtje pa bo na praznik občine 23. junija.