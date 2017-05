Singapur, 18. maja - Cene nafte so se danes znižale. Vlagatelji so previdni zaradi političnega dogajanja v ZDA, kjer se predsednik Donald Trump sooča z obtožbami, da je skušal vplivati na zvezno preiskavo. Severnomorska nafta brent je padla do 52 dolarjev, ameriška pod 49 dolarjev za 159-litrski sod.