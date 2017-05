Delo: Bliže cilju ali začetku (18. 5.)

Ljubljana, 18. maja - Javnih sredstev za kulturo je vse manj, kulturne produkcije je vse več, odgovornosti niso jasne, medgeneracijske napetosti in napetosti med onimi, ki so redno zaposleni v javnih zavodih, in tistimi, ki ustvarjajo kot samozaposleni, vse večje, kultura pa še nikoli po osamosvojitvi ni imela tako marginalne vloge v družbi, v Delu piše Ženja Leiler.