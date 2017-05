Newyorške borze zaznamovali veliki padci indeksov

New York, 17. maja - Vrednosti indeksov na newyorških borzah so ob koncu današnjega trgovanja doživele velike padce. Vrednost indeksa 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 je doživela od septembra največji enodnevni padec. Na izid trgovanja so vplivale vedno globlje skrbi vlagateljev zaradi nove krize v Beli hiši, piše francoska tiskovna agencija AFP.