Delo: Tvegano o tveganju (18. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Ocene varnostnega tveganja so vedno relativne, zaradi dogodkov v zadnjih letih v Evropi pa so še toliko bolj arbitrarne. Kakšne informacije so pridobili na mariborski policijski upravi, da so se odločili podati zahtevo za prepoved koncerta Marka Perkovića - Thompsona, je težko komentirati, saj podrobnosti ne razkrivajo, v Delu piše Peter Rak.