Boring Couple snujejo avtorske komade za album Našvil

Ljubljana, 25. maja - Pred letom so trije pesniki in pesnici združili moči in se podali na glasbeno popotovanje, poimenovano Boring Couple. Na odru nastopajo štirje, za besedili - avtorskimi ter samosvojimi prevodi tujih skladb - pa stoji Primož Čučnik. Njihovim "sodobnim komornim popevkam za dolgočasne pare" bo ob jubileju mogoče prisluhniti v Mariboru in Ljubljani.