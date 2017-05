Na forumu o energetiki za določitev območij za investicije

Brdo pri Kranju, 17. maja - Pri investicijah v energetiko v Sloveniji velike težave predstavlja umeščanje v prostor. Energetiki in soglasodajalci si zato ob pripravi energetskega koncepta želijo tudi določitve območij, kjer je gradnja mogoča, so povedali na današnjem sedmem forumu Energetika in okolje, ki ga je na Brdu pri Kranju pripravila družba Prosperia.