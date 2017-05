SDS na sobotni kongres z nosilno resolucijo Slovenija v srcu

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 18. maja - Stranka SDS bo na 11. kongresu, ki bo v soboto v Mariboru, sprejela ključne programske usmeritve in izvolila novo vodstvo. Glede kandidatur so skrivnostni, a pričakovati je, da bodo šli naprej z Janezom Janšo, ki SDS vodi že od leta 1993 in odtlej na kongresih ni imel protikandidata. Kongres bo zaznamovala razprava o resoluciji Slovenija v srcu.