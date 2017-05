V Italiji zaščitili mladoletnike z zakonom, ki prepoveduje trolanje

Rim, 17. maja - V Italiji so danes sprejeli zakon, ki se bori proti nadlegovanju in žaljenju na spletu, t. i. trolanju. Zakon omogoča mladim, ki so tarča trolanja, da se žaljive komentarje in drugo vsebino nemudoma zbriše s spleta. Z zakonom želijo predvsem zmanjšati stopnjo samomorov in samopoškodovanja med mladimi, piše francoska tiskovna agencija AFP.