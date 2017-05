Slovenija in Kitajska podpisali memorandum na področju zagotavljanja varne hrane

Peking, 17. maja - Kmetijski minister Dejan Židan se je ob današnjem prvem dnevu obiska na Kitajskem sestal z vodstvom kitajske državne uprave za gozdove in z vodstvom kitajske Generalne uprave za nadzor kakovosti, inšpekcijo in karanteno. Pri tem sta državi podpisali memorandum na področju zagotavljanja varne hrane, so sporočili z ministrstva.