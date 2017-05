Čeferin vrača podelitve na igrišče

Nyon, 17. maja - Evropska nogometna zveza (Uefa) bo pod vodstvom Slovenca Aleksandra Čeferina uvedla še eno novost. Kot so sporočili pri Uefi, bodo pokale zmagovalcem evropskih klubskih tekmovanj podelili na igrišču in ne več na tribuni. Ta odločitev bo veljala za vsa evropska klubska in reprezentančna tekmovanja v prihodnje.