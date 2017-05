Zaživelo gospodarsko interesno združenje vetrne energije

Ljubljana, 21. maja - Zaživelo je gospodarsko interesno združenje vetrne energije, ki vključuje zainteresirane subjekte, ki so aktivni na področju uveljavljanja vetrne energije v Sloveniji. Namen združenja je promocija vetrne energije in uveljavitve dobrih praks pri načrtovanju, izvedbi in upravljanju projektov izkoriščanja vetrne energije v Sloveniji.