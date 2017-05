UGM nagrajuje svoje najzvestejše mlade obiskovalce

Maribor, 18. maja - V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) bodo danes podelili nagrade vzgojno-izobraževalnim ustanovam, katerih otroci in mladi so jih obiskovali najpogosteje in v največjem številu. Najbolj zvesti obiskovalci v letošnjem šolskem letu so bili Vrtec Ivana Glinška, Osnovna šola bratov Polančičev in II. gimnazija Maribor.