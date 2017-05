Chelsea Manning zapustila ameriški vojaški zapor

Washington, 17. maja - Vojakinja Chelsea Manning je danes zapustila ameriški vojaški zapor, so po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdili v ameriški vojski. Chelseo Manning so leta 2013 kot vojaka Bradleya Manninga obsodili na 35 let zapora, ker je WikiLeaksu izročil zaupne dokumente State Departmenta in Pentagona o vojni v Iraku.