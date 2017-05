V Grčiji splošna stavka zaradi napovedanega varčevanja

Atene, 17. maja - V Grčiji je danes 24-urna splošna stavka zaradi varčevalnih ukrepov in proti zahtevam mednarodnih upnikov. Stavka že drugi dan traja v pristaniščih, odpovedali ali preložili so več deset letalskih letov, bolnišnicam primanjkuje osebja. Protesti potekajo v Atenah in drugih večjih mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.