Župani na kongresu občin o razvojnih izzivih slovenskih občin

Podčetrtek, 17. maja - Župani so danes na prvem kongresu slovenskih občin v Podčetrtku, ki se je pričel v torek, na okrogli mizi spregovorili tudi o razvojnih izzivih občin. Kot je povedal predsednik programskega sveta kongresa Leo Kremžar, imajo občine še veliko osnovnih potreb, kot so kanalizacija, oskrba z vodo in čistilne naprave.