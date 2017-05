Sodišče pritrdilo, da gasilcem za čas nočnega dela pripada višje nadomestilo za prehrano

Ljubljana, 17. maja - Delovno sodišče je v individualnem sporu razsodilo, da poklicnim gasilcem za čas nočnega dela pripada 50 odstotkov višje nadomestilo za prehrano, so pojasnili v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije. Pričakujejo, da bo višje nadomestilo gasilcem obračunano že pri naslednji plači in da jim do 30. junija poravnajo tudi obveznosti za nazaj.