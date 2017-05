Koalicija pri reorganizaciji centrov za socialno delo naredila korak naprej

Ljubljana, 17. maja - Koalicijske stranke in ministrica Anja Kopač Mrak so danes vendarle zbližali stališča o reorganizaciji centrov za socialno delo ter po oceni vodje poslancev SMC Simone Kustec Lipicer stopili z mrtve točke. Ministrstvo bo preučilo, kako predlog vnesti v zakonodajo in za zdaj kaže, da bo organizacijska shema centrov opredeljena v uredbi, ne zakonu.