Slovenska filantropija podelila nazive in priznanja za prostovoljsko delo

Gornja Radgona, 18. maja - Slovenska filantropija je v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva na slovesnem dnevu prostovoljstva 2017 podelila nazive in priznanja za odlično prostovoljsko delo. V Gornji Radgoni so najbolj zaslužni na tem področju prejeli nazive Junaki našega časa, Naj prostovoljec/prostovoljka, zaposlen v javni upravi, in Prostovoljstvu prijazno mesto.