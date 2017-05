Združenje imetnikov pravic za dvig zavedanja o pomenu avtorskih del v sodelovanju z državo

Ljubljana, 17. maja - Združenje imetnikov pravic Slovenije je pred slabim letom povezalo društva slovenskih ustvarjalcev, da bi opozarjali na problematiko avtorskega dela in pomen, ki ga ima legalna uporaba. Kakšno je trenutno stanje na tem področju, so predstavili na današnji novinarski konferenci, ki so jo napovedali kot prvo v vrsti dogodkov za vzgojo uporabnikov.