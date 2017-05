V Muzeju Alberta razkrili najbolje ohranjenega nodozavra

Alberta, 18. maja - V Muzeju Alberta je na ogled fosil nodozavra, ki so ga leta 2011 odkrili v bitumenskem pesku v tem kanadskem mestu. Za rekonstrukcijo fosila, starega 110 milijonov let, so porabili več kot 7000 ur, mnogi pa ga primerjajo z mumijo dinozavra, resnično dobro izdelanim kipom in celo z zmajem iz televizijske serije Igra prestolov, navaja The Guardian.