Na vzhodu Afganistana napad na poslopje nacionalne televizije

Kabul, 17. maja - Napadalci so danes vdrli v poslopje nacionalne televizije v mestu Džalalabad na vzhodu Afganistana in začeli streljati, sprožili so tudi več eksplozij. Vse štiri napadalce so varnostne sile ubile, napad je terjal tudi dve smrtni žrtvi med civilisti. Napad se je zgodil v provinci Nangarhar, ki velja za središče skrajnežev Islamske države.