V Zagrebu preminil znani glasbenik Zvonko Špišić

Zagreb, 17. maja - Znani hrvaški šansonjer, tekstopisec in skladatelj Zvonko Špišić je v 81. letu umrl v Zagrebu, so danes sporočili s hrvaškega društva skladateljev. Špišićeve najbolj znane skladbe so bile povezane z Zagrebom, med bolj priljubljenimi pa so bile prav tako pesmi Barbara, Milioner in Zvona moga grada.