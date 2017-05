Policija prosi za pomoč pri identifikaciji trupla, ki so ga našli v Stražunskem gozdu

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, gre za moškega, starega med 60 in 70 let, ki je visok okrog 175 centimetrov, normalne postave in kratkih rjavih, pretežno osivelih las. Oblečen je bil v spodnji del trenirke modre barve, črno majico s kratkimi rokavi in obut v športne copate belo-modro-rumene barve, velikosti 43.

Moški je umrl med vožnjo s kolesom sivo-črne barve.