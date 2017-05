Odpoklic akumulatorske kosilnice znamke Florabest

Ljubljana, 17. maja - Podjetje Grizzly Tools & Co. je iz prodaje odpoklicalo akumulatorsko kosilnico FRMA 36/2 B1 znamke Florabest, ki so jo od 2. maja 2017 prodajali pri podjetju Lidl Slovenija. Zaradi napake pri proizvodnji posameznih aparatov ob uporabi izdelka ni mogoče izključiti možnosti vžiga, so sporočili iz podjetja Lidl Slovenija.