Šentjakobsko gledališče Ljubljana bo odslej vodil Boris Kobal

Ljubljana, 17. maja - Vodenje Šentjakobskega gledališča Ljubljana bo prevzel Boris Kobal. Kot je povedal, je bil izbran na razpisu gledališča, ob izboru pa je predlagal, da prevzame tako mesto direktorja kot umetniškega vodje. Na novinarski konferenci so predstavili še dve novi predstavi Dekameron in Ljubljanski zmaj, za prijatelje Franci in ter novo sezono.