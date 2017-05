Odstranjevanje lončnic in uporaba dišavnic za zajezitev populacije tigrastega komarja

Ljubljana, 17. maja - Pred Prirodoslovnim muzejem so danes predstavili aktivnosti projekta Rokavice gor!, v okviru katerega letos meščane pozivajo, naj odstranijo lončnice s stoječo vodo ter očistijo vrtove in tako omejijo širjenje tigrastih komarjev, ki se že pojavljajo. V ta namen so meščanom podarili tudi kompost in dišavnice, ki odganjajo omenjene živali.