V Trebnjem razstava vrhuncev tamkajšnje Galerije likovnih samorastnikov

Trebnje, 18. maja - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Biseri iz galerije, ki so jo pripravili ob 50-letnici prirejanja tamkajšnjega Tabora likovnih samorastnikov in v sklopu prireditev Leta kulture Temeniške in Mirnske doline. Predstavili bodo najpomembnejša dela iz galerijske zbirke, ki nastaja ob omenjenem taboru.