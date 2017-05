Kočevski Moris občine poziva k trajnemu izobešenju slovenske zastave

Ljubljana, 17. maja - V Društvu Moris Kočevska Reka vse občine pozivajo, naj "v duhu prihajajočih državotvornih praznikov" na najbolj vidnem mestu v občini postavijo večji zastavni drog in trajno izobesijo veliko slovensko zastavo dolžine šest do sedem metrov. Kot so napovedali, bodo v Kočevju to storili ob praznovanju letošnjega dneva državnosti 23. junija.