Europol razkrinkal kriminalno združbo, vpleteno v tihotapljenje ljudi in ponarejanje dokumentov

Haag, 17. maja - Evropski policijski urad Europol je razkrinkal kriminalno združbo, ki je obtožena tihotapljenja ljudi - večinoma Sircev, Afganistancev in Iračanov - po Evropi in schengenskem območju ter ponarejanja dokumentov. Migranti naj bi za ponarejen dokument članom združbe plačali med 2000 in 3000 evrov. Preiskava je pokazala, da je združba delovala 10 let.