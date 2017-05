Sevniška Kopitarna z rastjo prodaje in dobička

Sevnica, 17. maja - Kopitarna Sevnica, ki po prestrukturiranju v Sloveniji zaposluje 131 ljudi, je lani ustvarila nekaj več kot 8,49 milijona evrov prihodka in prodajo glede na predlansko okrepila za skoraj osem odstotkov. V družbi so hkrati ustvarili nekaj več kot 275.000 evrov čistega dobička in s tem primerljivi predlanski izid presegli za skoraj 75 odstotkov.