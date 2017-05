V Strasbourgu svarila: Nauk brexita je nujnost reforme EU

Bruselj, 17. maja - Evropski poslanci so zadovoljni z enotnostjo in smernicami za pogajanja o izstopu Velike Britanije iz EU. Ob tem opozarjajo, da populizem in evroskepticizem kljub dobrim novicam iz Avstrije, Nizozemske in Francije nista premagana ter da se je treba zavedati temeljnega nauka brexita: EU potrebuje reformo.