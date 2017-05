San Antonio ob odsotnosti poškodovanega Leonarda brez možnosti proti bojevnikom

Oakland, 17. maja - Košarkarji moštva Golden State Warriors so dobili tudi drugo tekmo finala zahodne konference v severnoameriški ligi NBA. V domači dvorani v Oaklandu so premagali San Antonio Spurs kar s 136:100, zmago pa napovedali že v prvem delu, ki so ga dobili z 72:44, tik pred koncem tekme pa je bila prednost že 41 točk (129:88).