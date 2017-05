V Halozah planinsko orientacijsko tekmovanje

Žetale, 20. maja - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) bo v Žetale in na obronke Haloz ta konec tedna privabilo okoli 300 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki se bodo v različnih kategorijah potegovali za naslov državnih prvakov. Poleg orientacije in dobre telesne pripravljenosti bodo morali pokazati še druga planinska znanja in poznavanje krajev.