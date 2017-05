Škandali v Washingtonu pritiskajo na azijske borze

Tokio, 17. maja - Na azijskih borzah so se borzni indeksi znižali. Vlagatelji so namreč zaskrbljeni, saj je Washington trenutno globoko sredi škandalov zaradi domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve, in ameriških medijev, ki ugibajo o predsednikovi odstavitvi. Dolar medtem izgublja na vrednosti.