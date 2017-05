Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti škodljiva za celotno družbo

Ljubljana, 17. maja - Homofobija, bifobija in transfobija so škodljive za celotno družbo, saj ustvarjajo sovražnost, nasilje in razlikovanje med osebami in oblikami družin, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji zapisali v društvu Legebitra. Diskriminacija prizadene tako LGBT osebe kot njihove otroke, starše in ostale bližnje.